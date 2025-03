Odwrót z całego obwodu kurskiego? To był ostatni moment, by uratować ukraińskie oddziały

Putin postawił zadanie jak najszybszego wyparcia Ukraińców z terytorium Rosji. Dowództwo Grupy nie było jednak w stanie dotrzymać kolejnych wyznaczonych dat realizacji tego celu. Najpierw mieli odzyskać utracone ziemie do końca września, potem do końca listopada, potem do połowy stycznia, żeby zdążyć przed inauguracją prezydentury Donalda Trumpa. Tego celu też nie osiągnęli i oficjalnie zaprzestano już wyznaczania kolejnych dat granicznych. Czas poświęcono na przygotowania do kończącego uderzenia.