Musk zszokowany falą wandalizmu wobec Tesli. "Jakaś choroba psychiczna"

Elon Musk szef DOGE wyraził we wtorek zaskoczenie "nienawiścią i przemocą ze strony lewicy" w odpowiedzi na jego działania mające na celu ograniczenie kosztów rządowych, które wywołały ataki na pojazdy Tesli.

Właściciel Tesli argumentował, że jego firma zawsze była "pokojowa", a on sam nigdy nie zrobił niczego tak "szkodliwego" lub "strasznego", co mogłoby wywołać tak negatywną reakcję. - Robiłem tylko produktywne rzeczy, więc myślę, że mamy tu po prostu coś szalonego - jest tu coś w rodzaju choroby psychicznej, ponieważ to nie ma sensu - powiedział Musk w rozmowie z Seanem Hannity z Fox News.