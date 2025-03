Coś takiego nie zdarza się często. Dwie osoby trafiły "szóstkę"

W losowaniu Lotto, które odbyło się 18 marca, szczęśliwe liczby to: 24, 25, 30, 39, 44, 46. Dwóch graczy wytypowało te same liczby. To niezwykłe wydarzenie, ponieważ rzadko zdarza się, by dwie osoby jednocześnie trafiły "szóstkę". Na konto każdego z nich trafi teraz milion złotych.