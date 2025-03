Śmierć Barbary Skrzypek. Czarnek o jej "dramatycznym stanie"

W rozmowie z Radiem Zet poseł PiS Przemysław Czarnek komentował sprawę śmierci Barbary Skrzypek, która zmarła kilka dni po przesłuchaniu ws. śledztwa dot. planów wybudowania dwóch wieżowców na działce należącej do powiązane z PiS spółki Srebrna. Według polityka "skandalem" jest to, że po 5 godzinach przesłuchania spisano 4-5 stron protokołu.

- To jest polowanie na Jarosława Kaczyńskiego, które przyczyniło się bezwzględnie do śmierci pani Skrzypek i pan Bodnar, jeśli ma odrobinę honoru, powinien schować się w szafie, a najlepiej podać do dymisji - mówił.