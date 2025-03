Trump "pionkiem" Putina. Bezlitosna ocena po rozmowach

Komentator "New York Timesa" i trzykrotny laureat Nagrody Pulitzera, Thomas Friedman, na łamach amerykańskiej prasy wyraził wątpliwości co do narracji Białego Domu, która sugeruje, że kilka rozmów Trumpa z Putinem wystarczy do "zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę na korzystnych dla Kijowa warunkach".