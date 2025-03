Pijany 34‑latek wtargnął do karetki. Pobił ratownika

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 23 w centrum Sopotu. Karetka pojawiła się przed jednym z lokali w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. Kobieta upadła, uderzając się w głowę.

- Funkcjonariusze ustalili, że gdy ratownicy medyczni przebywali z kobietą w karetce, do pojazdu podeszła jej przyjaciółka oraz 34-letni mężczyzna z Rumi, którego kobiety poznały godzinę wcześniej. Osoby te awanturowały się oraz próbowały wtargnąć do środka - relacjonuje podkom. Lucyna Rekowska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie.

W końcu 34-latkowi udało się wejść do karetki. Zaatakował ratownika medycznego: szarpał go i uderzał pięściami w głowę, a następnie uciekł. Policja zatrzymała go na dworcu w Sopocie.