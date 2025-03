Zełenski o rozmowie z Trumpem. Podał szczegóły

" Jednym z pierwszych kroków w kierunku całkowitego zakończenia wojny może być wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną i inne obiekty cywilne. Poparłem ten krok, a Ukraina potwierdziła gotowość do jego wdrożenia" - zapewnił Zełenski.

Dodał, że strona amerykańska zaproponowała również bezwarunkowe zawieszenie broni na froncie, "co Ukraina także zaakceptowała". "Będziemy kontynuować prace, aby to zrealizować. Uważamy, że takie działania są niezbędne do stworzenia warunków umożliwiających przygotowanie kompleksowego porozumienia pokojowego podczas zawieszenia broni" - napisał prezydent Ukrainy.