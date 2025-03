Dramatyczne wydarzenia we Wrocławiu. Mężczyzna stracił oko w centrum handlowym

Według informacji przekazanych przez "Fakt", do dramatycznych scen doszło w sobotę, 15 marca, w centrum handlowym Wroclavia. 32-letni Michał F. został aresztowany po tym, jak zaatakował obywatela Rumunii. Mężczyzna użył pistoletu pneumatycznego, a następnie rzucił się na poszkodowanego z pięściami.

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu postawiła Michałowi F. zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz przemocy na tle narodowościowym. Jak informuje prokurator Karolina Stocka-Mycek, mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Utrzymuje jednak, że była to obrona.