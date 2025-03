Kukiz zabrał głos ws. śmierci Skrzypek. "Przerażające"

Trzy dni po przesłuchaniu, 15 marca 2025 roku, Barbara Skrzypek zmarła nagle w swoim mieszkaniu. Jej śmierć wywołała falę komentarzy wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński oskarżył rząd Donalda Tuska o przyczynienie się do jej śmierci, nazywając ją "ofiarą łotrów" - jednocześnie nie dostarczył dowodów na potwierdzenie tej tezy .

- W ogromnej mierze te wszystkie zdarzenia z jednej i z drugiej strony mają aspekt marketingu politycznego. To jest przerażające - ocenił Paweł Kukiz na antenie Polsat News. Dodał też, że "trudno jest nie formułować takich tez, które mogą się wydawać komuś z zewnątrz ekstremalnymi".

Prawa strona sceny politycznej oskarża prokurator Ewę Wrzosek - prowadzącą sprawę - o bycie nieobiektywną. Dopytywany o dobór prokurator do tej sprawy Paweł Kukiz stwierdził, że to skandal. - To świadczy o takiej arogancji, o takiej bezczelności władzy, żeby dać osobę, która jest jednoznacznie kojarzona z Tuskiem, z Giertychem, z całą tą taką szpicą tego, tej warczącej demokracji - ocenił.