Tusk odpowiedział ostro Dudzie. Mentzen zareagował

Donald Tusk stanowczo odpowiedział Andrzejowi Dudzie ws. pisma, które prezydent skierował do premiera po śmierci Barbary Skrzypek. Do dyskusji włączył się kandydat Konfederacji na prezydenta. "To jest kpina, a nie rządy prawa" - skomentował Sławomir Mentzen na platformie X.