"Lex Super Omnia" komentuje oskarżenia wobec prokurator Wrzosek

Ataki na śledczych to następstwo śmierci Barbary Skrzypek, którą prok. Wrzosek przesłuchiwała w środę 12 marca. Bliska współpracownica Jarosława Kaczyńskiego zmarła w sobotę.

"Od dwóch dni w przestrzeni medialnej trwają ataki na prokurator Ewę Wrzosek związane z wydaną przez nią decyzją procesową o niedopuszczeniu do udziału w przesłuchaniu świadka jego pełnomocnika" - wskazuje stowarzyszenie prokuratorów "Lex Super Omnia".

"Jako stowarzyszenie prokuratorów 'Lex Super Omnia' stanowczo i jednoznacznie potępiamy te ataki jako nieakceptowalne i wzywamy całe środowisko prawnicze, w tym stowarzyszenia sędziów i prokuratorów, a także opinię publiczną, do wyrażenia wobec nich sprzeciwu. Każdy prokurator w Polsce ma prawo do wydania samodzielnej decyzji procesowej, opartej na znajomości akt sprawy oraz w oparciu o przepisy procedury karnej, a także do jej obrony w toku procesu karnego, w którym osobom uprawnionym przysługują środki zaskarżenia" - zaznacza towarzyszenie prokuratorów "Lex Super Omnia".