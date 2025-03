Śmierć Barbary Skrzypek. Mamy stanowisko Bodnara

"Prokurator Generalny Adam Bodnar wyraża sprzeciw wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej wypowiedzi wskazujących na oczywisty związek pomiędzy śmiercią Pani Barbary Skrzypek a przeprowadzoną z jej udziałem czynnością przesłuchania w charakterze świadka, trzy dni wcześniej. Pochopne wypowiedzi, nie poparte żadnymi ustaleniami, a wręcz noszące cechy manipulacji co do zbieżności czasowej między udziałem w czynności Pani Barbary Skrzypek a datą jej zgonu mogą zmierzać do zdyskredytowanie prokuratury i prokurator prowadzącej postępowanie, a finalnie wykorzystania tego zdarzenia do celów politycznych" – podkreśla prokurator Adamiak.