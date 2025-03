Barbara Skrzypek nie żyje, Ewa Wrzosek straszy pozwami. Pytania i odpowiedzi [OPINIA]

"Nie da się". Kurczy się skład PSL w rządzie Tuska

Nikt go na razie nie wykazał. Twierdzenie, że przesłuchanie w prokuraturze może być bardzo stresujące, jest oczywiście prawdziwe. Twierdzenie, że prokurator Ewa Wrzosek nie daje gwarancji niezależnego prowadzenia sprawy (o czym za chwilę), co może dodatkowo stresować osobę związaną z partią polityczną, którą Wrzosek publicznie jeb..., układając osiem gwiazdek na chodniku - także jest prawdziwe.

Tyle że to - moim zdaniem - za mało, by twierdzić, że prokurator Ewa Wrzosek odpowiada za śmierć Barbary Skrzypek.

Jestem dziennikarzem, który chyba najwięcej ze wszystkich dziennikarzy napisał o działalności Ewy Wrzosek (sprawa wniosków w sprawie mediów publicznych i relacji z kancelarią Clifford Chance) i tylko ktoś skrajnie nieuczciwy mógłby uznać mnie za obrońcę Wrzosek. Ale stawianie komuś zarzuty przyczynienia się do śmierci, nie podając na to żadnego dowodu, przypomina polowanie na czarownice, a nie chęć wyjaśnienia sprawy.

Wielkie kontrowersje wzbudza to, że Ewa Wrzosek nie dopuściła do udziału w przesłuchaniu pełnomocnika Barbary Skrzypek.

Przesłuchanie prowadziła prokurator Ewa Wrzosek - publicznie jeb... PiS, współpracująca z politykami Koalicji Obywatelskiej przy prowadzonych postępowaniach (jej działalność wokół mediów publicznych była zapoczątkowana mailem od Bartłomieja Sienkiewicza z KO – o czym pisaliśmy w WP), wskazująca, że Roman Giertych byłby lepszym ministrem sprawiedliwości niż Adam Bodnar. Wrzosek publicznie też mówiła, że to nie jest czas, by ściśle trzymać się litery prawa.

Pierwszy to Jacek Dubois. Dubois jest wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu, został wybrany na to stanowisko głosami posłów Koalicji Obywatelskiej, z ich rekomendacji. Przez wiele lat reprezentował najważniejszych polityków KO jako prawnik.

Drugi to nieznany z imienia i nazwiska prawnik z kancelarii Romana Giertycha. Giertych to poseł Koalicji Obywatelskiej, wieloletni prawnik rodziny Tusków, wprost wskazujący, że Jarosław Kaczyński powinien zostać skazany za swoje przestępstwa.

Jednocześnie już po śmierci Skrzypek Jacek Dubois i Roman Giertych opowiadają, jak i co zeznawała Barbara Skrzypek – Dubois mówi, że nie chciała współpracować z wymiarem sprawiedliwości, a Giertych, że obciążała Jarosława Kaczyńskiego. Tego typu wypowiedzi padające z ust adwokatów są i nieprzyzwoite (Skrzypek nie może się do nich odnieść, bo nie żyje), i niezgodne z prawem (wskazywanie, jak zeznawał świadek w postępowaniu przygotowawczym stanowi naruszenie tajemnicy tegoż postępowania, na co jest przepis w kodeksie karnym).

W oczywisty sposób Skiba nie wypełnia wymogu określonego w art. 96 par. 2 Prawa o prokuraturze ("Prokurator powinien w służbie i poza służbą strzec powagi sprawowanego urzędu i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności prokuratora lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności").

W efekcie, niezależnie od przyczyn śmierci Barbary Skrzypek (podkreślam - moim zdaniem zarzucanie przyczynienia się do jej śmierci przez prokurator Ewę Wrzosek jest daleko idącą przesadą; nikt nie przedstawił na to żadnego dowodu) sytuacja, w której poważne śledztwo o charakterze politycznym prowadzi ośmiogwiazdkowa prokurator, która wprost mówi, że to nie jest czas na ścisłe trzymanie się litery prawa, a recenzję jej przesłuchania wygłasza rzecznik prokuratury, który jak gdyby nigdy nic udostępnia na Twitterze wpisy polityków obozu władzy - nie buduje to wszystko obrazu niezależnej prokuratury.