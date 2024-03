Sienkiewicz, Wrzosek, Wolne Sądy i wniosek. Jak prokurator walczyła o wolne media

- Z drugiej strony, jeśli wniosek miałaby pisać osoba niedysponująca żadnymi gotowymi materiałami, a do tego niezajmująca się sprawami o uchylenie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy, to przygotowanie takiego wniosku w parę godzin wydaje się zupełnie nieprawdopodobne. Zawiera on bowiem odwołania do 12 orzeczeń sądów i 10 publikacji naukowych, które nie pochodzą z ostatniego czasu. Użycie ich wymagało zatem co najmniej kilku godzin na odnalezienie i przeanalizowanie ich adekwatności. Do tego dochodzi zapoznanie się z uzasadnieniem wyroku TK, który miał ponad 30 stron, dzięki czemu możliwe byłoby sformułowanie części F wniosku - zauważa prawnik.