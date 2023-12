Doba nie wystarczyła na zmiany w TVP, ale rewolucja nadciąga. Nie pomogą "barykady i druty kolczaste"

To, że zmiany są nieuniknione, potwierdza w WP szefowa klubu Nowej Lewicy. Anna Maria Żukowska uważa, że zapowiedzi Donalda Tuska dotyczące zmian w dobę, były niepotrzebne. - Mówiłam, że to się tak nie uda i nie ma co obiecywać rzeczy, których się nie dowiezie. To nie jest realne, żeby zmienić TVP w 24 godziny. Natomiast uspokajam, pracujemy nad tym i to się wydarzy niewątpliwie w najbliższym czasie.