"Będziemy potrzebować 24 godziny". Tusk o planach na TVP

Jedno z pytań zadał młody mężczyzna. - Mam dwadzieścia parę lat, świeżo zacząłem płacić podatki. Inflacja leci, Glapiński sobie gada, jak żul pod sklepem - można go tak mniej więcej słuchać. On mówi, że mi się żyje lepiej. Tylko że ja w kółko dostaję podwyżki, w kółko to idzie do przodu, a ja niby chodzę do sklepu i płacę mniej. Wyjechałbym za Zachód, za granicę, mógłbym zacząć spokojne, fajne życie, ale ja lubię Polskę. Ja chcę tu zostać. Więc pytanie do pana: jak to zrobić, żebym ja mógł w Polsce mieć tak jak na Zachodzie, w Niemczech - zapytał. W reakcji na ostatnie zdanie z sali było słychać głośny śmiech i oklaski.