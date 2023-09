Kaczyński o sprawie Ziobry: Nie przeszkodzą nam wyroki sądów

- Rzeczywiście jest taka możliwość, że ta strefa Schengen po prostu powoli upadnie. Wiecie jaka to jest możliwość? Jakbyśmy zburzyli to ogrodzenie (na granicy z Białorusią - red.), puścili tamtędy to coraz większe, bo to by narastało, grupy tych nielegalnych imigrantów i one oczywiście parłyby w stronę granicy niemieckiej - powiedział Kaczyński. - Wtedy Niemcy rzeczywiście by znieśli tą otwartą granicę i by ją zablokowali. No ze swojego punktu widzenia można by powiedzieć, że mieliby rację. Ale to my ich bronimy, bronimy całej Europy - dodał.