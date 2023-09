PiS wygra wybory, ale straci władzę? Łeb w łeb na mandaty z opozycją

Koalicja z PiS-em zniszczy Konfederację?

- Średnia sondażowa wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie dysponować w następnym parlamencie samodzielną większością. Co to znaczy? PiS będzie potrzebował porozumienia z co najmniej jedną siłą polityczną, żeby powstał rząd - przekonuje Marcin Duma, komentując wyniki sondażu.