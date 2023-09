PiS zapowiada odpowiedź na Marsz Miliona Serc. "Będą niespodzianki"

Wtedy PiS zaskoczyła frekwencja wydarzenia. Rządzący nie byli w stanie odpowiedzieć na to, co wydarzyło się w stolicy. - Wtedy sami przysłużyliśmy się Donaldowi Tuskowi. To był akurat gorący czas powoływania komisji, która ma badać wpływy rosyjskie. Tusk doskonale to wykorzystał, zrobił z siebie ofiarę i ściągnął do Warszawy tłumy - ocenia ważny polityk PiS w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".