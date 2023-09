Nagła wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce

Prezydent Andrzej Duda, pytany o te słowa, zauważył, że Zełenski nie wymienił Polski, ale "sugestia była i wszyscy ją zrozumieliśmy". - Przykro mi się zrobiło w tym momencie, bo uważałem, że to jest takie niesprawiedliwe, co mówi - powiedział Duda. Dopytywany, czy był zdenerwowany po tym, co powiedział Zełenski, odparł, że zdenerwowany to za duże słowo. - Byłem rozgoryczony raczej - podkreślił.