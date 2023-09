Słowa Morawieckiego o Ukrainie. Amerykanie chcą wyjaśnień

Według strony amerykańskiej ostatnie wypowiedzi polskich władz prowadzą do eskalacji napięć z Ukrainą, co podważa sojusz w walce z Rosją. Amerykanie zwracają uwagę na wątpliwą jedność, która do tej pory definiowała sąsiedzkie relacje. Strona amerykańska podkreśla jednak, że ostatnie napięcia nie doprowadziły jeszcze do pęknięcia antyrosyjskiej koalicji.