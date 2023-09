Morawiecki uderza w film Agnieszki Holland. Doszło do incydentu

- Jesteśmy w szczególnym momencie kiedy nasi przeciwnicy polityczni w oparciu o film "Zielona granica" chcą rozpętać festiwal pogardy, splugawić polski mundur, zbezcześcić honor polskiego funkcjonariusza. To co dzieje się dzisiaj, jest próbą powrotu do pedagogiki wstydu - powiedział w piątek w Świdniku Mateusz Morawiecki. Na początku spotkania doszło do incydentu