Słowa Morawieckiego poszły w świat. Wywołały niezłe zamieszanie

Zanim ich słowa przebiły się do mediów, niemieccy dziennikarze pytali już ministra obrony Niemiec o "zapowiedź polskiego premiera przerwania dostaw uzbrojenia do Ukrainy". Boris Pistorius odparł trzeźwo, że "nie chce oceniać tej zapowiedzi", dopóki nie porozmawia ze swoim polskim kolegą Mariuszem Błaszczakiem. Zapowiedział, że do niego zadzwoni.