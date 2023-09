Morawiecki wywołał spore zamieszanie. "Wielka nieodpowiedzialność"

"Przyjaźń trąci fałszem politycznym ze strony Polski"

Płk Matysiak dodaje: - Z punktu widzenia dyplomacji to, co się dzieje, to tragedia. Choć nie podoba mi się to, co robi Ukraina, byłbym w stosunku do nich bardziej wyrozumiały. Ukraina jest w sytuacji tragicznej. Jako silniejszy i potencjalnie mocniejszy kraj, powinniśmy wykazać się większą empatią, zrozumieniem, poziomem dyplomacji.