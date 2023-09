"To za daleko". Duda komentuje słowa Zełenskiego

Duda komentuje słowa Zełenskiego

- My mamy nasze interesy, a w naszym interesie jest, by polski rolnik był bezpieczny. Jesteśmy samowystarczalni żywnościowo, mamy swoje zboże i sytuacja, w której miliony ton zboża z Ukrainy wlewa się na polski rynek, jest nie do przyjęcia - mówił prezydent Andrzej Duda w TVP Info.