Pozycja Polski może ucierpieć. "Jedziemy na ukraińskim wózku"

Jerzy Marek Nowakowski przekonywał, że rozwiązania moglibyśmy też szukać w Brukseli. - Powinniśmy wykłócać się z Komisją Europejską o dopłaty do zboża, tłumaczyć, że nasz rynek został zalany. Powinniśmy załatwić wysoką dopłatę do zboża ukraińskiego, które wyjeżdża do Unii Europejskiej, tak by opłacało się go eksportować dalej do Afryki, która głoduje, a nie stać jej na płacenie wysokich cen - powiedział. Stwierdził, że w porównaniu z obecnymi wydatkami na Ukrainę dla KE takie dotacje to byłyby "peanuts" (drobiazgiem - red.).