Niezwykłe prognozy pogodowe dla Europy. Chodzi o śnieg

Tegoroczna zima w Polsce i sąsiednich krajach jest wyjątkowo ciepła. W przeciwieństwie do Ameryki Północnej, gdzie mrozy i śnieżyce są częste, w Europie ochłodzenia są krótkie i łagodne. Ten trend się utrzyma, a opady śniegu będą rzadkością - podaje Onet.

Prognozy na koniec zimy

Modele pogodowe wskazują, że dalsza część zimy i początek wiosny będą w Europie ciepłe. W Polsce średnia temperatura ma przekraczać normę o 1-1,5 st. C. Na północnym wschodzie kontynentu anomalia może sięgnąć nawet 3-4 st. C. Zimowa pogoda będzie pojawiać się rzadko i na krótko.

Opady śniegu w Europie od lutego do kwietnia będą znacznie rzadsze. W Alpach śniegu może być cztery-pięć razy mniej niż w ostatnich 30 latach. W Polsce opady śniegu wystąpią dwa razy rzadziej niż zwykle. Na ten stan wpłyną wysokie temperatury i niskie opady.

Wyjątki od reguły

Mimo ogólnego trendu, w Islandii i Norwegii śnieg będzie padać częściej. W tamtejszych górach pokrywa śnieżna może osiągnąć wysoką grubość. W tych regionach śnieg pojawi się nawet pięć razy częściej niż zwykle.

Tegoroczna zima, w przeciwieństwie do poprzednich, nie przynosi dużych opadów. Gdy już pada, częściej jest to deszcz. Taki stan może się utrzymać do początku wiosny. Prognozy wskazują na kontynuację ciepłej i suchej aury w Europie.

Pogoda we wtorek i środę

We wtorek w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy kraju miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a w centrum i na południu deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna od -1 st. C na Pomorzu, około 2 st. C na przeważającym obszarze, do około 6 st. C na południowym wschodzie.

W środę we wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu, rano lokalnie marznącego i powodującego gołoledź, a w górach opady śniegu. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na północy kraju rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 0 st. C do 4 st. C, chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, około minus 1 st. C.