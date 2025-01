Pogoda jak w marcu. Temperatura oszaleje

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północy kraju spodziewane są miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a w centrum i na południu deszczu ze śniegiem i deszczu. Rano i wieczorem miejscami mgły ograniczające widzialność poniżej 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 st. C na Pomorzu, około 2 st. C na przeważającym obszarze, do około 6 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, zachodni i południowo-zachodni.