Weekend zaskoczy. Jest najnowsza prognoza

W najbliższych dniach Polska znajdzie się pod wpływem zmieniającego się pola barycznego. Jak informuje synoptyk Tomasz Wakszyński z tvnmeteo.pl, początkowo ciśnienie będzie rosło, co jest efektem przesuwania się wyżu na południowy wschód Europy. Następnie, z powodu niżu znad Skandynawii, ciśnienie zacznie spadać.

- Charakter napływających mas powietrza zmieni się w ciągu najbliższej doby: z umiarkowanie ciepłych z południa na dosyć chłodne z południowego zachodu i zachodu - poinformował Wakszyński.

Załamania pogody nie będzie

W najbliższym czasie do Polski będą napływać łagodne masy powietrza. Synoptyk podkreśla, że nie przewiduje się załamania pogody. Opady będą sporadyczne i nieobfite, maksymalnie do 3-4 litrów na metr kwadratowy.

W weekend zacznie napływać cieplejsze powietrze, a temperatura na południowym zachodzie może przekroczyć 10 stopni Celsjusza.

We wtorek na wschodzie, południowym wschodzie i częściowo w centrum kraju będzie dość pogodnie. Od północnego zachodu przesuwać się będzie strefa dużego zachmurzenia z możliwymi słabymi opadami śniegu z deszczem. Suma opadów nie przekroczy 0,5 l/mkw. W drugiej części dnia wzrośnie zachmurzenie z możliwymi lokalnymi opadami deszczu.

Śladowe opady deszczu i deszczu ze śniegiem

Środa przyniesie umiarkowane zachmurzenie na zachodzie kraju, natomiast w centrum i na wschodzie chmur będzie więcej. Możliwe są śladowe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 st. C na wschodzie do 4-5 st. C na południowym zachodzie.

W czwartek spodziewane jest duże zachmurzenie, które przemieszczać się będzie z zachodu na wschód. Możliwe są przelotne opady deszczu, przejściowo deszczu ze śniegiem, do 2-4 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na północy do 5-6 st. C w centrum i na południu.

Piątek również zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem do 1-3 l/mkw. Padać nie powinno jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 5-6 st. C na pozostałym obszarze.

Pogoda na weekend. Nawet 11 stopni

Początek weekendu przyniesie pochmurne niebo na północy i w centrum kraju oraz przelotne opady deszczu. Na południu prognozuje się umiarkowane zachmurzenie, bez opadów.

Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na północnym wschodzie do 10-11 st. C na Dolnym Śląsku.