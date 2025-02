Niespokojnie przed wyborami w Niemczech. Podejrzane filmiki w sieci

W obu przypadkach rozpowszechniano filmy przedstawiające karty do głosowania – poinformował w piątek rzecznik niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Berlinie .

Jeden z filmów pokazywał kartę do głosowania, na której brakowało populistyczno-prawicowej AfD. Drugi pokazuje kartę do głosowania z krzyżykiem dla AfD, która ostatecznie trafia do niszczarki.