Musk reaguje na zarzuty. "Brudne zagrywki"

Miliarder załączył do wpisu swój wcześniejszy post, w którym ogłosił poparcie dla Partii Republikańskiej, mimo wcześniejszego głosowania na Demokratów.

Podczas przemówienia w Capital One Arena Musk dziękował Amerykanom za umożliwienie Donaldowi Trumpowi powrotu do Białego Domu. W trakcie wystąpienia dwukrotnie uderzył się w pierś i wyciągnął ramię z otwartą dłonią .

- Tak smakuje zwycięstwo. To nie było zwyczajne zwycięstwo, to był punkt zwrotny na drodze ludzkiej cywilizacji. Moje serce jest z wami. To dzięki wam przyszłość cywilizacji jest zapewniona - powiedział Musk.