Kontrowersyjny gest Muska. Lawina komentarzy w Polsce

- Tak smakuje zwycięstwo. To nie było zwyczajne zwycięstwo, to był punkt zwrotny na drodze ludzkiej cywilizacji - powiedział Musk tuż przed wykonaniem salutu.

Kontrowersyjny gest został zauważony przez media na całym świecie, które zinterpretowały go jako "faszystowski" lub "nazistowski". Sam Elon Musk zaprzeczył i stwierdził, że to "brudne zagrywki".

"Ten ruch wywołuje sporo dyskusji w internecie. Podczas krótkiego przemówienia Musk wykonał gest przypominający salut rzymski. Czy tak było, czy przypadek, niech już każdy ocenia sam, to co widzi" - skomentował reporter RMF FM Paweł Żuchowski.

"Przeczytałam tu przed chwilą, że on rakietę pokazywał. Inny prawicowy pan tłumaczył, że przecież salut rzymski to gest uznania autorytetu (sic!). No i oczywiście wyrwane z kontekstu. Mam pytanie do wyznawców Muska: gdyby ktoś inny wykonał taki gest, też by to tak tłumaczyli?" - napisała felietonistka "Rzeczpospolitej" Estera Flieger.