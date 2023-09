Ukraina ustępuje? Nagła deklaracja wiceministra

Ukraińska skarga przeciwko Polsce

W odpowiedzi na zapytanie agencji Reutera, rzecznik WTO potwierdził we wtorek, że Organizacja otrzymała skargę od Ukrainy dotyczącą zakazu importu żywności z tego kraju. Jak wyjaśnił, z punktu widzenia procedur prawnych, jest to wniosek o przeprowadzenie konsultacji, co stanowi pierwszy krok w procesie sądowym.