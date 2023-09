Wyborcze strategie zamiast polityki zagranicznej [OPINIA]

Rząd PiS znalazł winnych. "Kompletna bzdura"

Zmiana frontu ma też związek, i o tym też nie należy zapominać, z ujawnionymi przez NIK zaniedbaniami strony polskiej w kwestii ukraińskiego zboża. Polski rząd nie robił przez miesiące nic, jest wysoce prawdopodobne, że niektórzy przedstawiciele partii władzy solidnie na tym zarobili, a i później - gdy już zaczęto pewne działania - to robiono to niekompetentnie, bez odpowiedniej wiedzy i wykorzystania narzędzi unijnych i bez zaangażowania. A gdy to wszystko zaczęło być ujawniane, i gdy mogło to zaszkodzić wynikowi wyborczemu znaleziono winnych, którymi okazali się… Ukraińcy (i Niemcy do spółki).