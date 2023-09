Bez energii, bez pomysłu. Rewolucji nie będzie [OPINIA]

PiS walczy o trzecią kadencję, o to by przejść do historii Polski jako pierwszy rząd, który sprawował władze przez trzy kadencje, a sam Jarosław Kaczyński - także o symboliczne pognębienie Donalda Tuska. Dla Koalicji Obywatelskiej to w istocie walka o to, by zerwać z wizerunkiem partii nieudaczników, a dla Donalda Tuska - być może ostatnia okazja, by sprawować jeszcze władzę.