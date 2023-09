PiS po liftingu [OPINIA]

W pierwszym przypadku, przychodząc do punktu wyborczego, obywatel będzie mógł odrębnie odebrać i pokwitować kartę do głosowania w referendum oraz dwie karty do głosowania w wyborach parlamentarnych (sejmową i senacką). Ten, który nie popiera PiS, podejdzie wyłącznie do członka komisji wydającego te dwie ostatnie karty, co od biedy będzie jakoś chroniło zasadę tajności głosowania. Jeśli jednak PKW nie zdubluje list wyborców i wszystkie trzy karty do głosowana będą do odbioru i pokwitowania na tej samej liście, wówczas presja psychologiczna, by odebrać kartę referendalną, będzie dużo większa.