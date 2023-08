"Maszeruj albo giń". Kaczyński jak chirurg wycina i szyje. Tak właśnie tworzy listy wyborcze

Kawa i kanapki

Niektórzy z nich niewyspani, bo władze PiS skład list wyborczych ustalały do godz. 4 nad ranem - ze środy na czwartek. Jeden z posłów, mocno starających się o miejsce na liście, pisał nam w nocy tak: - Wszyscy gryzą paznokcie, trzeba to wytrzymać do weekendu.