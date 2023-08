Algorytmy kontra narzędzie sprawowania władz [OPINIA]

I jeśli z analiz wyjdzie, że trzeba polityka gdzieś przenieść, to bez mrugnięcia okiem zostanie on przesunięty w inne miejsce. Nie musi mieć przy tym nic wspólnego ani ze starym, ani z nowym miejscem wyborczego startu. Istotne jest tylko to, czy pociągnie listę za sobą (to w przypadku pewniaków), czy też by lista pociągnęła go za sobą. To w przypadku zasłużonych dla prezesa, których trzeba przepchnąć do Sejmu z jakichś powodów (taki jest przypadek startującego z Nowego Sącza Ryszarda Terleckiego).