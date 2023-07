Hegemoni są zmęczeni? [OPINIA]

Tyle tylko, że kolejne jej odsłony, począwszy od socjalnego 800 plus, przez słynną komisję do zwalczania rosyjskich wpływów, po zapowiedź migracyjnego referendum, nieśmieszne wyborcze klipy, czy ostrą krytykę opozycji, okazują się nieskuteczne. Nie dają nowej dynamiki w sondażach, nie przyciągają nowych wyborców, a o niektórych z nich – jak na przykład o filmiku jednego z ministrów z gaśnicą - PiS chciałoby zapewne szybko zapomnieć. Mówiąc krótko, ta kampania, póki co wydaje się być cieniem pełnych energii batalii, do jakich obóz Jarosława Kaczyńskiego przyzwyczaił nas w latach ubiegłych.