Kaczyński pójdzie na piwo z Mentzenem? [OPINIA]

Spore ryzyko dla Konfederacji

Choć uzasadnić w polityce można praktycznie wszystko, to jednak dla Konfederacji taka koalicja wiąże się ze sporym ryzykiem. Znaczna część jej wyborców nie pała sympatią do Prawa i Sprawiedliwości. Wielu jej zwolenników to elektorat buntu, niechęci do sprawujących władzę. Wejście w koalicję rządową ze Zjednoczoną Prawicą byłoby dla nich zdradą ideałów. Oznaczałoby sprzedanie zasad za posady. Mogłoby to skutkować spadkiem poparcia dla Konfederacji.