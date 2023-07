Wątpliwa wyborcza gra na religijnej strunie [OPINIA]

Możemy zatem założyć, że nawet jeśli politycy – głównie PiS – będą chcieli w kampanii zaopiekować się religijną emocją Polaków – omijając miejmy nadzieję przestrzeń wydarzeń religijnych – to nie po to by zyskać nowych wyborców, ale co najwyżej po to, by nie tracić wyborców dotychczasowych, lub by tracić ich wolniej.