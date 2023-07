Ochojska ostro o spocie Tuska. "Ta kampania może być straszna"

Nie cichnie burza wokół spotu Donalda Tuska, w którym skrytykował politykę migracyjną PiS-u. Pojawiły się oskarżenia o antyimigracyjny język. - To było niezręczne i mam nadzieję, że to się już nie powtórzy w innych spotach. Taka wypowiedź premiera Tuska pojawiła się po raz pierwszy i mam nadzieję, że ostatni - mówiła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Janina Ochojska, europosłanka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej. Według niej "nie powinno się w taki sposób wykorzystywać obrazu migrantów". - Kampania, która miałaby doprowadzić do odsunięcia PiS-u od władzy, musi być etyczna, oparta na wartościach. Nie może używać jakiegokolwiek obrazu, który oceniałby jakąś grupę negatywnie i pokazywałby ją jako grupę, która może wprowadzić zagrożenie (…). Ta kampania może być straszna, jeżeli politycy nie powstrzymają się od tego - oceniła Ochojska.