Rewolucja w polskim Kościele. "Mrozi krew w żyłach"

Młodzi i gniewni?

Co po sobie zostawia obecnie rządzące pokolenie biskupów? - To jest bolesne, co teraz powiem, ale w gruncie rzeczy niewiele. To jest ekipa, za której dokonuje się powolne wygasanie Kościoła. Nie widać, żeby oni podejmowali jakiekolwiek działania, by temu się przeciwstawiać. Jeśli ktoś robi coś dynamicznie, to są to biskupi z młodszego pokolenia, np. abp Ryś, czy Prymas Polski abp Polak - zwraca uwagę Terlikowski.