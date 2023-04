Terlikowski: Przed nami wielkie zagrożenie. Kościół najpierw zacznie się zamykać

Totem czy mem? Jan Paweł II dzieli Polaków

Dziennikarz wskazuje, że to "najgorsze, co mogło spotkać" polskiego papieża. - Widzę, że nasze dzieci to pokolenie, które nie doświadczyło Jana Pawła II. Oni żyją poza nim, on jest dla nich przeszłością. Przez to, że my przez 20 lat robiliśmy z niego "kremówkę", to dla nich on jest memem. Teraz jednak stoimy przed większym zagrożeniem. Jeśli rzeczywiście politykom uda się zrobić z niego partyjny totem jednego z plemion, to z ich perspektywy on już nie będzie memem, on będzie totemem. To zakopie jego myśl, realne zasługi i prawdziwe życie pod politycznym sporem - ocenia.