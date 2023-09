Kaczyński wyciął ich z list. Mamy nazwiska

Decyzje o miejscach na listach Prawa i Sprawiedliwości zapadały do ostatniej chwili. Środowy Komitet Polityczny partii obradował do późnych godzin nocnych. Ostatecznie ustalono "jedynki" oraz inne kluczowe pozycje. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, na ostatniej prostej doszło do wielu zmian, których doświadczyli kluczowi politycy, jak Zbigniew Ziobro i Mariusz Kamiński, co szczegółowo przedstawiamy tutaj.