Kaczyński dostał "prerogatywę", Morawieckiemu "wycinali" ludzi. Kulisy list PiS

"Wycinanie" ludzi Morawieckiego. Dworczyk ma być zdegradowany

Według źródeł WP w trakcie układania list o miejsca dla swoich ludzi musiał walczyć premier. - Ludzie Morawieckiego byli we wstępnych propozycjach "bezlitośnie wycinani" z okręgów i przerzucani do innych. M.in. przez Elżbietę Witek, która walczyła o swoich ludzi, ale nie tylko, bo to była akcja rozpisana na wiele ról. Premier musiał walczyć o każdego i tylko w części mu się to udało. Ma swoich ludzi na listach, ale nie wszyscy są zadowoleni - twierdzi nasz rozmówca. Z kolei ludzie szefa rządu przekonują, że "premier został wzmocniony".