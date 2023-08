Anty-PiS w trzech blokach? [OPINIA]

A nawet jeśli nie, jeśli liderom PSL nie chodzi o tworzenie gabinetu z politykami ZP, to samodzielny start daje im demokratyczny mandat do straszenia tym scenariuszem partnerów z opozycji i do walki o premierostwo dla prezesa ludowców (lub co najmniej o więcej ministerstw dla Stronnictwa w nowym rządzie). I podobnie jak w przypadku Hołowni można to moralnie potępiać, ale trzeba zrozumieć.