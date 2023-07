Marsz 1 października, czyli gdzie dwóch się bije, tam trzeci traci [OPINIA]

Co chce osiągnąć? Pragnie, by jego zwolennicy "policzyli się", by zobaczyli swoją siłę, by uwierzyli, że mogą wygrać. Bez tego przekonania trudno jest wygrywać. Nie chcę brzmieć jak tani trener personalny, ale w polityce zwyciężają tylko ci, którzy wierzą w swoje zwycięstwo, bo tylko tacy potrafią przekonać do siebie elektorat. On zaś chętnie przyłącza się do silniejszego, co z kolei jest konsekwencją ewolucyjnej drogi, którą przeszliśmy przez ostatnie trzy miliony lat jako rodzaj ludzki, a szczególnie przez ostatnie trzysta tysięcy lat jako gatunek homo sapiens.