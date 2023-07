Donald Tusk - największy "złodziej" polskiej polityki [OPINIA]

Gdy PiS wyszło z inicjatywą, która w oczach jego działaczy wyglądała jak szach-mat obecnej kampanii, czyli z pomysłem podwyższenia 500 plus do 800 plus, co zrobił szef PO? Ochoczo się z tym zgodził, ale zażądał, by stało się to nie 1 stycznia 2024 roku, ale 1 czerwca bieżącego roku.