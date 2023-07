W sprawie migracji cała polska klasa polityczna zachowuje się niepoważnie [OPINIA]

Doświadczenia państw zachodnich, zwłaszcza Niemiec, pokazują, że to po prostu tak nie działa. Tureccy pracownicy w Niemczech zachodnich też mieli dorobić się i wrócić do swoich wiosek w Anatolii. Wystarczy jednak pojechać do Berlina, by zobaczyć, że życie ułożyło się inaczej. Ludzie przyjeżdżający do Polski na rok, dwa mogą okazać się potrzebni swoim pracodawcom dłużej albo po zakończeniu jednej pracy, znaleźć w Polsce kolejną - nowy pracodawca też pewnie będzie wolał kogoś, kto ma już doświadczenie pracy w kraju, a może nawet rozumie język w podstawowym stopniu. Jakaś część migrantów będzie wiązać się z Polkami i Polakami, założy tu rodziny. Wielu wróci, ale też wielu zostanie na tyle długo, by zmieniło to społecznie i kulturowo Polskę. Ta zmiana już się zresztą dokonuje.